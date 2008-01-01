А теперь поговорим о том, зачем вообще нужно это сео

Запомните главное, продвижение сайта - это продвижение бизнеса.



Я не собираюсь рассказывать о сео техническими терминами и непонятными словами, ведь я уверен, Вам это не нужно. Но если Вы сделали или заказали сайт и думаете, что Вы самый продвинутый человек на свете, то я Вас огорчу. К сожалению, кроме Вас и Ваших друзей, этот сайт, скорее всего, больше никто не увидит. Для того, чтобы он действительно работал и приносил Вам прибыль , и нужно SEO. Search Engine Optimization или по-русски поисковая оптимизация. Поисковики, Яндекс или Гугл, любят хорошие сайты, которые соответствуют определенным требованиям. К соответствию этим требованиям я и привожу сайты. Но это только первая часть работы...



В сети Интернет есть сотни или даже тысячи сайтов, которые похожи на Ваш. Они продают тот же товар или оказывают те же услуги. Из этого изобилия поисковик составляет рейтинг. Кому-то первое место, а кому-то сотое, или вообще можно не попасть в этот список. Вторая часть моей работы состоит в том, чтобы Ваш сайт попал именно в топ10. Ведь именно с первой страницы поисковой выдачи идут все продажи товаров или услуг. На вторую страницу редко кто заглядывает. Для этого нужно провести сложную работу, проанализировав конкурентов и подтянуть так называемые внешние параметры сайта. Те факторы, которые выделяют поисковые машины при формирование своего списка.



Постарался просто, надеюсь у меня это получилось.