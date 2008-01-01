Просто СЕО
Я всегда на связи в WhatsApp
+7 926 395-20-21
Оставить заявку

Частный сео
специалист, оптимизатор

Качественная раскрутка и продвижение сайта в топ 10 Яндекс и Гугл

Написать в WhatsAppОставить контакты
background

Частный сео специалист

Начните работать со мной и я постараюсь решить все поставленные задачи

Индивидуальный подход к клиенту

Вам не придется искать именно Вашего менеджера, я всегда на связи!

Простота и удобство сотрудничества

Всегда веду продуктивный диалог. Нахожу компромиссы.

Качественное ведение проектов

Оперативно решаю вопросы. Быстро исправляю ошибки.

Обо мне

Александр Сергеев – частный seo специалист
с опытом работы

Уже более 10-и лет я занимаюсь seo продвижением и раскруткой сайтов. За это время мною было решено множество задач, были как огромные успехи, так и некоторые неудачи, главное не останавливаться и учиться на своих ошибках. На данный момент я считаю себя вполне компетентным специалистом в этой области.
Напишите мне
background

SEO раскрутка и продвижение сайтов

Конкуренция за высокие позиции в поисковых машинах крайне высока, особенно, если мы рассматриваем такие регионы, как Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. В некоторых случаях потеснить давно засевших в топе конкурентов практически невозможно. Но если невозможно выйти в топ по самым конкурентным запросам, то можно подобрать такие запросы, которые будут приносить достаточный поток потенциальных клиентов, использовать более гибкий подход к семантике. В любом случае seo раскрутка сайта увеличивает количество заказов и прибыль вашей компании.

В своей работе я использую только белые методы продвижения сайтов. В отличии от агентства, которому нужно платить зарплату, аренду и прочие финансовые издержки, я могу предложить сео продвижение и раскрутку сайта недорого. При одинаковых задачах, такой подход значительно сэкономит ваш бюджет.

А теперь поговорим о том, зачем вообще нужно это сео

Запомните главное, продвижение сайта - это продвижение бизнеса.

Я не собираюсь рассказывать о сео техническими терминами и непонятными словами, ведь я уверен, Вам это не нужно. Но если Вы сделали или заказали сайт и думаете, что Вы самый продвинутый человек на свете, то я Вас огорчу. К сожалению, кроме Вас и Ваших друзей, этот сайт, скорее всего, больше никто не увидит. Для того, чтобы он действительно работал и приносил Вам прибыль, и нужно SEO. Search Engine Optimization или по-русски поисковая оптимизация. Поисковики, Яндекс или Гугл, любят хорошие сайты, которые соответствуют определенным требованиям. К соответствию этим требованиям я и привожу сайты. Но это только первая часть работы...

В сети Интернет есть сотни или даже тысячи сайтов, которые похожи на Ваш. Они продают тот же товар или оказывают те же услуги. Из этого изобилия поисковик составляет рейтинг. Кому-то первое место, а кому-то сотое, или вообще можно не попасть в этот список. Вторая часть моей работы состоит в том, чтобы Ваш сайт попал именно в топ10. Ведь именно с первой страницы поисковой выдачи идут все продажи товаров или услуг. На вторую страницу редко кто заглядывает. Для этого нужно провести сложную работу, проанализировав конкурентов и подтянуть так называемые внешние параметры сайта. Те факторы, которые выделяют поисковые машины при формирование своего списка.

Постарался просто, надеюсь у меня это получилось.
А здесь без технических терминов уже не обойдется. Здесь я расскажу в двух словах что нужно сделать, чтобы сайт вошел в топ 10:

Внутренняя поисковая оптимизация:

- уникальный текст на сайте,
- правильное семантическое ядро,
- правильно указанные заголовки,
- прописанные мета-теги и тайтлы,
- без перебора ключевиков на странице.

Внешняя поисковая оптимизация:

- правильный ссылочный профиль,
- использование крауд-маркетинга,
- социальные сигналы и социальный профиль,
- поведенческие факторы.

Это, на мой взгляд, основные парамерты, которые должны быть на высоте. Я специально не стал расписывать каждый пункт, ведь этой работой должен заниматься сео оптимизатор.
Услуги
  • Продвижение, раскрутка сайтов, сео под ключ
    от 12 000 ₽
  • Создание, администрирование кампаний Яндекс Директ
    от 10 000 ₽
  • Создание, администрирование кампаний ВК Таргет
    от 10 000 ₽
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с договором публичной оферты
background
Мои кейсы

Последние проекты на продвижении. Вы можете посмотреть статистику по продвигаемым запросам в реальном времени.

DreamBag.ru

Мебельный интернет-магазин с собственным производством. Компания представлена в нескольких регионах Полная внутренняя и внешняя оптимизация. Полный спектр работ по СЕО под ключ.

24000
Посмотреть кейс

KDM-Ural.ru

Компания по производству, продаже и обработке натурального камня для внутренней и внешней отделки. Для сайта была сделана полная внутренняя и внешняя оптимизация. Полное СЕО под ключ!

120000
Посмотреть статистику

ViK.company

Строительная компания Власта Инвест Крым. Застройщик новостроек в Крыму. Составлена семантика, определены посадочные страницы, выполнена оптимизация. Полный спектр СЕО работ под ключ!

120000
Посмотреть стратистику

TradeTaxi.ru

Недорогое такси в Москве. Так же компания занимается арендой авто для такси, подключением водителей и пр. Были найдены и исправлены ошибки, сделана оптимизация посадочных страниц, ведение сайта по СЕО.

120000
Посмотреть статистику

Steaki.ru

Интернет-магазин премиального мяса и стейков из мраморной говядины. Проведена полная внутренняя и внешняя оптимизация. Настроена и ведется контекстная и таргетинговая реклама. Сайт на постоянной поддержке. Полный спектр работ по СЕО под ключ.

200000
Посмотреть кейс

Koritan.ru

Производственно-рекламная компания. Полная оптимизация сайта. Переделка и оптимизация шаблона и программного кода 1С Битрикс. Переписаны и оптимизированы все разделы сайта. Исправлено огромное количество ошибок. Сайт на постоянной поддержке. СЕО под ключ.

120000
Посмотреть статистику

ARTceiling.ru

Натяжные потолки и любые виды освещения для них. Выполнена полная доработка сайта из лендинга в полноценный продающий сайт. Ведется активное СЕО продвижение. Сайт полностью оптимизирован. Ведутся всевозможные рекламные кампании. Маркетинг под ключ.

160000
Посмотреть статистику

Bean-Bag.ru

Интернет-магазин бескаркасной мебели и различных пуфиков. Оптимизация сайта и товарных категорий. Сайт выполнен на 1С Битрикс. Сайт постоянно ведется и дорабатывается. Полный спектр работ по СЕО под ключ. Сайт на постоянной поддержке по интернет-маркетингу.

240000
Посмотреть статистику
Меня рекомендуют

Всегда приятно получать положительные отзывы о своей профессиональной деятельности

Напишите мне
Часто задаваемые вопросы
Закажите краткий аудит Вашего сайта
Оставьте контакты, и я в ближайжее время отправлю краткий аудит Вашего сайта
background
© 2008 - 2024 Просто СЕО
Частный сео специалист Александр Сергеев