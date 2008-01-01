Запомните главное, продвижение сайта - это продвижение бизнеса.
Я не собираюсь рассказывать о сео техническими терминами и непонятными словами, ведь я уверен, Вам это не нужно. Но если Вы сделали или заказали сайт и думаете, что Вы самый продвинутый человек на свете, то я Вас огорчу. К сожалению, кроме Вас и Ваших друзей, этот сайт, скорее всего, больше никто не увидит. Для того, чтобы он действительно работал и приносил Вам прибыль, и нужно SEO. Search Engine Optimization или по-русски поисковая оптимизация. Поисковики, Яндекс или Гугл, любят хорошие сайты, которые соответствуют определенным требованиям. К соответствию этим требованиям я и привожу сайты. Но это только первая часть работы...
В сети Интернет есть сотни или даже тысячи сайтов, которые похожи на Ваш. Они продают тот же товар или оказывают те же услуги. Из этого изобилия поисковик составляет рейтинг. Кому-то первое место, а кому-то сотое, или вообще можно не попасть в этот список. Вторая часть моей работы состоит в том, чтобы Ваш сайт попал именно в топ10. Ведь именно с первой страницы поисковой выдачи идут все продажи товаров или услуг. На вторую страницу редко кто заглядывает. Для этого нужно провести сложную работу, проанализировав конкурентов и подтянуть так называемые внешние параметры сайта. Те факторы, которые выделяют поисковые машины при формирование своего списка.
Постарался просто, надеюсь у меня это получилось.
А здесь без технических терминов уже не обойдется. Здесь я расскажу в двух словах что нужно сделать, чтобы сайт вошел в топ 10:
Внутренняя поисковая оптимизация:
- уникальный текст на сайте,
- правильное семантическое ядро,
- правильно указанные заголовки,
- прописанные мета-теги и тайтлы,
- без перебора ключевиков на странице.
Внешняя поисковая оптимизация:
- правильный ссылочный профиль,
- использование крауд-маркетинга,
- социальные сигналы и социальный профиль,
- поведенческие факторы.
Это, на мой взгляд, основные парамерты, которые должны быть на высоте. Я специально не стал расписывать каждый пункт, ведь этой работой должен заниматься сео оптимизатор.